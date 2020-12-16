Arda Turan: "Yandık bu sosyal medyayla he"

Galatasaray'da Arda Turan, uzun bir süre sonra Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı ile ilk 11'e döndü. Koronavirüs tedavisinin ardından sahalara dönen tecrübeli futbolcu, 67 dakika sahada kaldı.

Arda Turan, mücadelenin ardından Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Arda'nın paylaşımın altına bir taraftar, "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" yorumunu yaptı. Arda, taraftara şu sözlerle cevap verdi: "Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz, hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he."