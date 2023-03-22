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Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi

A Milli Futbol Takımı'nın eski yıldızları Arda Turan ile Burak Yılmaz, Etiler'deki bir mekandaydı. İkili, Turan'ın yeni aldığı 42 milyon TL değerindeki yeni otomobiline bindi

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  • Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Arda Turan ve Burak Yılmaz, Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. İkili, Turan'ın yeni aldığı 42 milyon TL değerindeki otomobiline bindi.
  • Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi - Magazin haberleri

    "BİZLER DE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIM TOPLADIK" 

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arda Turan ve Burak Yılmaz, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle ilgili konuştu. Yılmaz, "Çok üzgünüz bu aralar yaşanan olaylardan dolayı. Somut olarak bir şey yapamıyoruz yurt dışındayız diye. Arda'yı gördüm özlemişim, bana da moral oldu. Hollanda'da da 100 milyon Euro civarında para toplandı. Bizler de elimizden geldiğince yardım topladık. Allah razı olsun herkesten. Bir ülkede herhangi bir sorun yaşanınca bizler de yardım edeceğiz" diye konuştu.
  • Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi - Magazin haberleri

    "ALLAH HEPİMİZE SABIR VERSİN"

    Arda Turan da yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Allah hepimize sabır versin. Bizim için oradaki insanların psikolojik durumları çok önemli. Yine gideceğiz bu sefer belki orada da bir maç yaparız moral verelim diye. İnşallah hep beraber toparlayacağız. Gün geçtikçe alışıyoruz ama insan nefsi unutuyor gerçekçi olmak lazım. Gün geçtikçe çok farklı yerlere gidiyoruz. Bütün tedbirlerin alınması lazım. Evli ve çoluk çocuklu insanlar olunca daha farklı düşünüyor insanlar" ifadelerini kullandı.
  • Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi - Magazin haberleri

    "HOCALIKTA BİR DEVRİM YAPMAK İSTİYORUM"

    Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için çalışmalara başlayan Arda Turan, "Ben hocalık için doğru yerde, doğru zamanda başlayacağım. En iyi şartlar sağlanmadan olmayacak. Hayallerim çok büyük, oynatmak istediğim de çok farklı ve çok büyük. Biliyorsunuz bizim ülkemizde spor ile ilgili birçok şey konusunda sabır zor bir şey. Biz buradayız, zaman ne gösterecek göreceğiz. Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" diye konuştu.
  • Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi - Magazin haberleri

    "ARDA KENDİ TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ"

    Burak Yılmaz ise yakın dostu Arda Turan'ı destekleyerek, "Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Bu işin mutfağından, kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Ben de eğitim alıyorum. Biz sıfırdan geldik bu günlere. Yavaş yavaş emin adımlar ile ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik yeni gözdesi - Magazin haberleri

    Öte yandan Burak Yılmaz'ın elindeki ay yıldızlı tespihi dikkat çekti.

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