Ardahan'da iki aile arasında yaşanan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Karagöl Mahallesi İskan Sokak'ta, husumetli olduğu belirtilen iki ailenin bireyleri, kent merkezinde bulunan bir kıraathanede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 7 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.Ç. doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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