Ardıç yağının faydaları 0:00 / 0:00

meyveleri bulunur. Ardıç yağı da meyvesinden, yapraklarından ve odunsu kısmından elde edilir. Ardıç yağı doğru bir şekilde kullanıldığında açık yaralardaki mikropları öldürür ve yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlar. Son yıllarda ardıç yağı popüler olmaya başlamıştır. Bu yüzden kullanımı ve faydaları hakkında yapılan araştırmalar artmaktadır. İşte ardıç yağının etkileri ve kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Ardıç Yağı Faydaları

Ardıç yağı kullanımı böbrekleri ve idrar yollarını temizler, idrar söktürücü özelliği bulunur.

Kan dolaşımının artmasında yardımcı olur.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıldığında olumlu etki gösterir.

Vücudun toksik maddelerden arınmasını hızlandırır.

Romatizma, gut ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyicidir.

Bakterilerin üremesini ve artmasını önler. Kasları sıkılaştırıcı özelliği vardır, kas kramplarını ve spazmlarını rahatlatır.

Romatizma sonucunda oluşan hasarların giderilmesinde etkilidir.

Bağırsak gazlarını kolayca söktürür, gaz gidericidir.

Kan basıncının düşürülmesinde etkilidir.

Cilt sağlığı için faydalıdır, cilt gözeneklerinin temizlenmesini sağlar ve akne oluşumunu önler.

Egzama ve genel enfeksiyonlar için ardıç yağını losyonlara ve kremlere ekleyerek, kompres olarak kullanabilirsiniz.

Ardıç Yağı Zararları

Ardıç yağı yoğun bir yağdır. Bu yüzden kullanımında dikkatli olunmalıdır. Aksi halde ardıç yağının faydalarının yanı sıra yan etkileri de oryaya çıkar.

Fala kullanımı sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden hiçbir zaman aşırıya kaçmamalı, ölçülü bir şekilde kullanmalısınız.

Ardıç yağını kullandıktan sonra cildinizde kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık, döküntü gibi yan etkiler oluşursa hemen doktora başvurulmalı ve kullanıma son verilmeli.

Ardıç yağını hiçbir zaman tek başına kullanılmamalı. Tüketmek istiyorsanız su ile, cilde uygulamak istiyorsanız zeytinyağı ile seyrelterek kullanmalısınız.

Ardıç Yağı Saça Faydaları

Ardıç yağı genel olarak insan vücuduna her yönden fayda sağlar. Bunlardan biri de saça ve saç derisine olan faydasıdır. Ardıç yağı, saç derisindeki yağ üretimini dengeleyerek, saçları nemlendirir. Saç köklerini güçlendirir ve dökülmelere engel olur. Ardıç yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da saç için önerilir. Saçlar için harika bir temizleyicidir. Saçların sağlıklı ve hızlı uzaması için kullanılır.

Ardıç Yağı Cilde Faydaları