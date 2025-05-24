Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?

        Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?

        Kurban Bayramı tatiline kısa süre kala Arefe günü tarihi araştırılmaya başlandı. Bayram tatili 4.5 gün sürecek. Bayram tatilinden bir önceki günü ifade eden Arefe Günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında belli oldu. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kısa bir süre kalan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bayram tatili planlarını gerçekleştirmek için bayramın başlangıç tarihi olan arefe gününün ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?

        2

        AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

        2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi açıklamalara göre kamu çalışanları bu tarihte yarım gün idari izinli sayılacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü sabah mesaisi yapılacak, ancak saat 12.00’den itibaren çalışanlar için tatil başlayacak.

        Arefe günü okul var mı?

        Arefe günü yarım gün resmi tatil. Bu nedenle sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'te bayram tatiline çıkacaklar.

        3

        2025 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran öğleden sonra başlayarak 9 Haziran Pazartesi gününe kadar toplam 4.5 gün sürecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!