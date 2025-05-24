Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi açıklamalara göre kamu çalışanları bu tarihte yarım gün idari izinli sayılacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü sabah mesaisi yapılacak, ancak saat 12.00’den itibaren çalışanlar için tatil başlayacak.

Arefe günü okul var mı?

Arefe günü yarım gün resmi tatil. Bu nedenle sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'te bayram tatiline çıkacaklar.