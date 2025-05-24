Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?
Kurban Bayramı tatiline kısa süre kala Arefe günü tarihi araştırılmaya başlandı. Bayram tatili 4.5 gün sürecek. Bayram tatilinden bir önceki günü ifade eden Arefe Günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında belli oldu. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?
Kısa bir süre kalan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bayram tatili planlarını gerçekleştirmek için bayramın başlangıç tarihi olan arefe gününün ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil mi?
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?
2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi açıklamalara göre kamu çalışanları bu tarihte yarım gün idari izinli sayılacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü sabah mesaisi yapılacak, ancak saat 12.00’den itibaren çalışanlar için tatil başlayacak.
Arefe günü okul var mı?
Arefe günü yarım gün resmi tatil. Bu nedenle sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'te bayram tatiline çıkacaklar.
2025 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran öğleden sonra başlayarak 9 Haziran Pazartesi gününe kadar toplam 4.5 gün sürecek.