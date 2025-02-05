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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arena Finans Faktoring, Tera Finans Faktoring oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Arena Finans Faktoring, Tera Finans Faktoring oldu

        Türkiye'nin önde gelen faktoring şirketlerinden biri olan Arena Finans Faktoring, faaliyetlerine Tera Finans Faktoring adıyla devam edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:11
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        Arena Finans Faktoring, Tera Finans Faktoring oldu
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        Arena Finans Faktoring, faaliyetlerine Tera Finans Faktoring adıyla devam etme kararı aldı.

        Şirket, değişikliği özel bir lansman yemeği ile duyurdu. Unvan değişikliği lansmanına sektörün önde gelen temsilcileri tarafından yoğun katılım sağlandı. Lansmanda şirketin hedefleri, vizyonu ve geleceğe yönelik planları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

        Vizyon ve Misyonuyla Sektörde Fark Yaratmaya Devam Edecek

        Türkiye'nin finansal çözümler üretme noktasında lider bir marka olmayı amaçladıklarını belirten Tera Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, inovatif ve sürdürülebilir finansal hizmetlerle müşterilerinin büyüme süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

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        Yeni ünvanıyla birlikte şirketin sektördeki güçlü duruşunun daha da pekişeceğini belirten Tezmen, "Tera Finans Faktoring olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutarak, sektördeki en yüksek hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz. İnovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında atacağımız adımlar ile sektördeki liderliğimizi daha da perçinleyeceğiz" dedi.

        Tera Finans Faktoring'in hedefleri arasında yalnızca finansal büyümenin değil, aynı zamanda müşteri portföyünü çeşitlendirme ve yeni pazarlara açılmanın da bulunduğunu söyleyen Emre Tezmen, bu stratejilerin şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonuyla da paralel olduğunu vurguladı.

        Şirketin dijitalleşme konusunda attığı adımlardan da bahseden Tezmen, "Dijital altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor ve şirket olarak bunu oldukça önemli buluyoruz. Online platformlar üzerinden daha hızlı ve kolay hizmet sunma hedefimiz ile küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı planlıyoruz. Dijital ödeme sistemleri, mobil uygulamalar ve yeni nesil finansal ürünlerle, müşterilerimize her zaman en uygun çözümleri sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Tera Finans Faktoring olarak yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklara da önem verdiklerinin altını çizen Tezmen, "Sürdürülebilir iş modellerini de benimseyerek toplumda ve doğada değer yaratmayı hedefliyoruz. Çevre dostu uygulamalar ve toplumsal sorumluluk projeleri ile hem doğaya hem de topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

        “Dijitalleşme ve inovasyona verdiğimiz önemle sektördeki konumunuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz”

        Tera Finans Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdal Yeniçeri ise markanın yeni döneme dair vizyonunu şu sözlerle açıkladı: "Arena Finans Faktoring 'ten Tera Finans Faktoring'e geçiş, yalnızca isim değişikliği değil, aynı zamanda şirketimizin misyonunu, vizyonunu ve sektördeki rekabet gücünü yeniden tanımlayan bir dönüm noktası. Yenilenen kimliğimizle, müşteri odaklı hizmet anlayışımızı daha da derinleştirirken, dijitalleşme ve inovasyona verdiğimiz önemle sektördeki konumunuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Finansal sektörün geleceğine yön verecek sürdürülebilir çözümler geliştirmek, Tera Finans Faktoring olarak yalnızca bugünümüzü değil, yarınımızı da şekillendireceğimiz bir strateji olacak. Müşterilerimize her zaman en hızlı, en verimli ve en güvenilir çözümleri sunarak, onların büyüme süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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