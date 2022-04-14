Argan yağının cilde faydaları 0:00 / 0:00

Cilt bakımı için doğal yağlar kişilerin vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam etmektedir. Bu yağlardan biri olan argan yağı da anavatanı Fas olan Arganio Spinosa ağacının çekirdeklerinden elde edilmektedir. Bu çekirdekler geçirildikleri işlemlerin ardından esansiyel bir yağ haline getirilir. Bu yağ hem saç bakımında hem de cilt bakımında oldukça etkilidir. İşte, argan yağı cilde iyi gelir mi? sorusu hakkında merak edilen her şey.

Argan Yağı Cilde Faydaları

Son dönemlerin popüler doğal yağları arasında yer alan argan yağı hakkında bilgi almak isteyenler bu konuda araştırmalarına devam ediyor. İçerdiği vitaminler ve mineraller ile kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri ise argan yağı cilde sürülür mü? olmaya devam ediyor. İşte argan yağının cilde faydaları:

Argan yağı içerdiği bileşenler ile derideki kırışıklıkların azalmasında yardımcı olur, cildi gençleştirir.

Emilimi yüksek bir yağ olduğu için nemlendirici krem olarak kullanılabilir.

Cildi yumuşatma özelliğine sahiptir.

Cilt hücrelerini onarır ve yeniler.

Anti-ageing etkisi bulunmaktadır.

Yüzde ve vücutta meydana gelen aknelerin ve sivilcelerin azalmasına, yenilerin oluşmasını engelleyici özelliğe sahiptir.

Güneşe karşı cildi korur.

Sigara ve stres gibi olumsuz durumların cilt üzerindeki kötü etkilerini azaltır.

Argan Yağı Cilde Zararları

Argan yağının cilt üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak kullanılan argan yağının saf ve doğal olmasına özen göstermelisiniz. Aksi halde ciltte alerjiye yol açabilir.

Argan Yağı Cilde Kaç Günde Bir Kullanılır?

Cilt kusurları tedavisi için de kullanımı tercih edilen argan yağını günde iki kez kullanmanız uygundur. Ancak etkili sonuç için en az 4 hafta boyunca düzenli bir kullanım gerçekleştirmelisiniz.

Argan Yağı Yüzde Kıllanma Yapar Mı?

Ciltte kullanımı yaygın olarak tercih edilen argan yağı hakkında en çok merak edilen konulardan biri de tüylenme yapıp yapmadığıdır. Tüylenme problemi kadınlar için önemli bir detaydır. Bu yüzden de argan yağı kullanmadan önce bu sorunun cevabını bulmak isterler. Argan yağının direkt olarak tüylenme yaptığı söylenemez. Ancak çok uzun süre düzenli ve sık kullanılır ise hassas olan ciltlerde tüylenme problemi ortaya çıkabilir.

Argan Yağı Ciltteki Lekelere İyi Gelir Mi?

Argan yağı ile ilgili merak edilen konulardan biri de cilt lekeleri üzerindeki etkisidir. Argan yağı cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra antioksidan özelliği de olduğu için cilt lekelerine sebebiyet veren serbest radikalleri engeller. Argan yağı güneşin zararlı ışınlarının sebep olduğu cilt lekelerine karşı da koruma sağlar. Tüm bu özelliklerinin yanında cilt lekelerini geçirip geçirmediği ile ilgili net bir açıklama bulunmaz. Genel olarak argan yağının yeni cilt lekelerinin oluşmasını engellemede etkili olduğu ifade edilir. Var olan cilt lekelerini azalttığı noktada kesin açıklamalar bulunmamaktadır. Ancak yine de cilt bakımı için faydalı bir doğal yağ olduğu için alerjen hassasiyeti olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.