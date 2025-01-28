Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde 8 Aralık 2024 tarihinde heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın kapanmasına neden olan faciada 4 kişi hayatını kaybetti.

Heyelanın yaşandığı yolda hafriyat temizliği tamamlanırken, yamacın üstünde yer alan Güngören köyü sakinleri ise devam eden heyelan riski nedeniyle korku içinde yaşıyor.

Güngören Köyü heyelanın hemen üzerindeki konumu nedeniyle büyük bir risk altında. 209 haneli köyde, 9 hane doğrudan tehlike altında bulunurken, bu evlerden 2'si tahliye edildi. Köy sakinleri, her an başka bir heyelan meydana gelme korkusuyla yaşamaya devam ediyor.

Köyün yollarında, tarım arazilerinde hatta evlerde çatlamalar meydana geldiğini belirten yöre sakinleri, heyelan bölgesindeki tehlikenin devam ettiğini belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güngören Köyü Muhtarı Murat Yılmaz, "8 Aralık'ta köyümüzde büyük bir heyelan meydana geldi. Heyelanda bugüne yaklaşık 50 gün geçti. Her gün buralara gelip inceleme yapıyorum. Kaymalar, çatlamalar, patlaklar devam ediyor. Risk devam ediyor. Bir an önce büyük bir felaket yeniden yaşanmadan önlem alınması gerekiyor. Neredeyse her gün toprak kayması meydana geliyor. AFAD geldi gerekli incelemeyi yaptı. Gerekli evleri boşalttı. Ama dediğim gibi risk devam ediyor bir an önce çözülmesi gerekiyor" dedi.

Köy sakinlerinden Hasan Arslan de "Ben bu köyde doğdum, bu köyde mezarım olacak. Fakat bu heyelan nedeniyle bir sürü zarar gördük. Bunun devletimiz tarafından mağduriyetin giderilmesi lazım" diye konuştu.

Selman Zaim ise "Elimiz ayağımız birbirine dolandı. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Hayatımız burada geçiyor, yaşantımız burada geçiyor. Yeni yaptığımız evler belki de kamulaştırma olacak. Bu şartlarda ev yapamayız. Benim köylümün can güvenliği alınması lazım" ifadelerini kullandı.