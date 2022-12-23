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Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

2022 Dünya Kupası finali geride kalsa da gündem hala Arjantin - Fransa maçı... Karşılaşmanın hakemi Szymon Marciniak, tartışmaya neden olan pozisyonlara dair sessizliğini bozdu

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  • Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

    Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası final karşılaşmasının yankıları devam ediyor.
  • Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

    Uzatmalarla birlikte 3-3 biten maçta Arjantin, seri penaltı atışları sonrasında kupaya uzanmış ve kutlamalar günlerce sürmüştü.
  • Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

    NTV Spor'un aktardığına göre karşılaşmanın hakemi Szymon Marciniak, maçtaki tartışmaya neden olan oyuncuların gollerden sonra sahaya girmesi hakkında konuştu.
  • Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

    Marciniak kural hatası olduğu iddia edilen durum için; "Arjantin'in üçüncü golünde ayağa kalkıp sahaya giren oyuncuların ne etkisi oldu? Küçük detayları arıyorlar. Fransızlar, Mbappe gol attığında sahada 7 Fransız oyuncunun olduğunu hiç söylemiyor." dedi.

     
  • Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

    L'Equipe'in haberine göre Fransa cephesi, hakem Szymon Marciniak’ın kural hatası yaptığını iddia etti. Haberde Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi.

     
  • Arjantin - Fransa maçının hakemi Marciniak sessizliğini bozdu

    FIFA kurallarına göre ilgili kısımda, "Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır" deniyor.

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