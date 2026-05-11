        Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıkladı!

        Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıkladı!

        Arjantin'in, 55 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Arjantin'in Dünya Kupası geniş kadrosu açıkladı!

        Arjantin Milli Futbol Takımı'nın, 55 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

        Arjantin Futbol Federasyonu, "Teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin Milli Takımı teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası için resmi ön kadro listesini FIFA'ya resmen gönderdi." ifadelerini kullandı.

        Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.

        Arjantin'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Emiliano Martinez - Aston Villa

        Geronimo Rulli - Olimpik Marsilya

        Juan Musso - Atletico Madrid

        Walter Benitez - Crystal Palace

        Facundo Cambeses - Racing Club

        Santiago Beltran - River Plate

        Agustin Giay - Palmeiras

        Gonzalo Montiel - River Plate

        Nahuel Molina - Atletico Madrid

        Nicolas Capaldo - Hamburg

        Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

        Lucas Martinez Quarta - River Plate

        Marcos Senesi- Bournemouth

        Lisandro Martinez - Manchester United

        Nicolas Otamendi - Benfica

        German Pezzella - River Plate

        Leonardo Balerdi - Olimpik Marsilya

        Cristian Romero - Tottenham Hotspur

        Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

        Zaid Romero - Getafe

        Facundo Medina - Olimpik Marsilya

        Marcos Acuna - River Plate

        Nicolas Tagliafico - Olimpik Lyon

        Gabriel Rojas - Racing Club

        Maximo Perrone - Como 1907

        Leandro Paredes - Boca Juniors

        Guido Rodriguez - Valencia

        Anibal Moreno - River Plate

        Milton Delgado - Boca Juniors

        Alan Varela - Porto

        Ezequiel Fernandez - Bayer Leverkusen

        Rodrigo De Paul - Inter Miami

        Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

        Enzo Fernandez - Chelsea

        Alexis Mac Allister - Liverpool

        Giovanı Lo Celso - Real Betis Balompie

        Nicolas Dominguez - Nottingham Forest

        Emiliano Buendia - Aston Villa

        Valentin Barco - Racing Club De Strasbourg

        Lionel Messi - Inter Miami

        Nicolas Paz - Calcium Like 1907

        Franco Mastantuono - Real Madrid

        Thiago Almada - Atletico Madrid

        Tomas Aranda - Boca Juniors

        Nicolas Gonzalez - Atletico Madrid

        Alejandro Garnacho - Chelsea

        Giuliano Sımeone - Atletico Madrid

        Matias Soule - Roma

        Claudio Echeverri - Girona Football Club

        Gianluca Prestianni - Benfica

        Santiago Castro - Bologna

        Lautaro Martinez - Inter

        Jose Manuel Lopez - Palmeiras

        Julian Alvarez - Atletico Madrid

        Mateo Pellegrino - Parma

        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
