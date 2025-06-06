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        Haberler Bilgi Magazin Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 6 Haziran 2025 Kanal D yayın akışı

        Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 6 Haziran Kanal D yayın akışı

        Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi, güncel konuları da işleyerek ekran macerasını sürdürüyor. Polisiye türündeki dizinin yeni bölümünün Kurban Bayramı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. 6 Haziran 2025 Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:43
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        Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, her Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin gündemine de ayna tutan polisiye türündeki dizi, son olarak 715. bölümüyle ekrana gelmişti. Bayram tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri ‘’Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Haziran Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar 716. bölüm tarihi…

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        ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Kurban Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Arka Sokaklar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        6 Haziran 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü yayınlanacak.

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        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisinin 716. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.

        Arka Sokaklar 716. bölümüyle 13 Haziran Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

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        6 HAZİRAN 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        00:15 Aşka Dair

        02:30 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ARKA SOKAKLAR 715. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır.

        Dosyaya çalışan ekibimiz Burak’ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher’le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin’in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: “Ayşecan yaşıyor!”

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