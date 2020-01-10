Hercai bu akşam neden yok?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün neden 10 Ocak yayın akışında bulunmadığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Her sene yeni yıl reklam anlaşmalarının yenilenmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri bir süreliğine yayınlanmıyor. İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR 538. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokakların 538. bölümü kanalın 10 Ocak yayın akışında bulunmuyor. Reklam anlaşmaları nedeniyle bir süre dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Arka Sokakların 538. bölümü 17 Ocak Cuma akşamları ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR 538. BÖLÜM NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Arka Sokaklarda bu dizilerin arasında yer alıyor.

10 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar (tekrar)

23.15 Taksi 5 (yabancı sinema)

ARKA SOKAKLAR 538. BÖLÜM FRAGMANI

Kurye ile ekip karşı karşıya geliyor!

Ekip sonunda Kurye'yi bulur. Fakat Ceren'i rehin almıştır. Olay yerinde karmaşa yaşanır. Ekibin peşine düştüğü Kurye yakalanmamak için rehinesini arabadan atar.

Diğer taraftan bir köyde yaşanan sıra dışı cinayetler ekibin radarına girer. Sırada bu cinayetleri çözmek vardır.

Ezgi, Cemal'i utandıracak bir hamlede bulununca ortaya eğlenceli görüntüler çıkar.

Açığa alınan Hakan ise yaşanan kötü olaylardan sonra ekibe geri dönmüştür. Herkes bu duruma çok sevinir.