Arkadaşını öldürüp kuyuya atmıştı!

DHA'da yer alan habere göre duruşmadaki savunmasında maktul ile abi kardeş gibi olduğunu söyleyen sanık Nadir Ün, "Bu olay keşke yaşanmasaydı. Maalesef bu kötü olay yaşandı. Maktul kardeşim gibiydi.

Ben 12 Eylül 1980´den sonra işkenceler gördüm. 35 yıldır da sinir hastasıyım. Maktul Giresun'dan bize gelip gidiyordu. Benden 25 bin TL para istedi. Erzurum'daki birinde alacağı olduğunu, alınca vereceğini söyledi. Ben de verdim.

Maktul 26 Mayıs 2021'de öğlen saatlerinde araç almak için İstanbul'a geldi. Olay günü maktul bana 'Araba alacağım kaç para vereceksin' dedi. Ben de daha önce borç para aldığını söyleyerek 'İnek miyim!' diye tepki gösterip para vermeyeceğimi söyledim" dedi.

"KAÇACAK YERİM YOKTU, SİLAHIMI ATEŞLEDİM"

Sanık Ün, "Sinirlendim, 'Terbiyesiz, seni kardeşim bildim, sırrı mı verdim, nasıl konuşuyorsun' dedim. Maktul bana küfretti ve masa üzerinde bulunan fabrika tipi küllüğü aldı. Kaçacak yerim yoktu. Kapı tarafında maktul vardı. Çekmecemden silahımı aldım ve ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum.

"ÖKFE KONTROLÜM YOK"

Sinir ve şeker hastasıyım. Öfke kontrolüm yok. Ben bazı hastanelerin psikiyatri bölümlerinde yıllarca tedavi gördüm. Günde 5-6 kere ilaç kullanıyorum. Pandemi dönemi olduğu için ilaçlarımı alamadım. Ben maktulü vurduktan sonra telefonla polisi arayacaktım.

"MAKTULÜN AİLESİNİ DÜŞÜNDÜM"

Kızımı, 42 yıllık eşimi ve çok sevdiğim maktulün ailesini düşündüm. Polisi aramaktan vazgeçtim. Cesedi bağlayarak bir çuvala koydum. Çuvalı çekerek fabrikanın orada bulunan atık su kuyusuna attım. Yerdeki kanları temizledim. Bana maktulün öldürülmesinde cesedin taşınmasında ve kanların temizlenmesinde yardım eden olmadı.

"KUYUNUN ÜZERİNE BETON DÖKTÜRDÜM"

Çalışanlarda dahil kimsenin haberi yoktu. Sonrasında halıları değiştirdim. Su kuyusu üzerine beton döktürdüm. Halıları yaktırdım. Havalar ısındı kokular geliyor diyerek su kuyusunun üzerini kapattırdım" diye konuştu.

"ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMI ÖLDÜRMÜŞ, BANA GÜLEREK 'KIZIM NASILSIN' DEDİ"

Maktul Bahtiyar Akçay'ın kızı Aslıhan Akçay ise, "Babam araba bakıyordu. Sanıktan 50 bin TL alacağım var diyordu. Babam araba alıp geri dönecekti. Beni bir gün aradı. Sanığın 20 bin TL daha vereceğini 70 bin TL'lik araba alacağını söyledi. Ben Nadir Ün'ü aradım. Nadir Ün telefonu açtığında bana gülerek, 'Kızım nasılsın' dedi. Halbuki 3 gün önce babamı öldürmüş. Babama ulaşamadığımı söyledim. Bana 3 gün önce gördüğünü söyledi.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

Nadir Ün whatsapptan attığı mesajlarla benimle dalga geçti. Babamın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmiş olabileceğini, AIDS'e yakalanmış olabileceğini söyledi. Ben babama bir söz vermiştim. 'Seni bırakmam' demiştim. Nadir Ün benim anlayamayacağımı düşündü. Benimle dalga geçti, ben babamı bulmaya kararlıydım. Şikayetçiyim" dedi.

"SUÇ İŞLEDİĞİMDEN HABERDAR DEĞİLİM"

Nadir Ün'e yardım ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Mustafa Kemal A., "Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Nadir Bey halı değiştirmek için çağırdı. Halıyı değiştirdim. Eşyaların tozunu aldık. Normal temizlikti. Öldürme olayına ilişkin görgüm ve bilgim yoktur. Nadir Bey'in talimatlıyla halıları çöpün yanına götürerek yaktım. Suç işlediğimden haberdar değilim" dedi.

Mahkeme, sanık Nadir Ün'ün gördüğü tedaviye ilişkin evrakların sunulması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.