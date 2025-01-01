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        Haberler Bilgi Ekonomi Armada Gıda Ticaret Sanayi borsada ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları ne oldu, kişi başı kaç lot düştü?

        Armada Gıda Ticaret borsada ne zaman işlem görecek?

        Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin halka arz sonuçları belli oldu. Toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıtımı yapılan halka arza 400 binden fazla yatırımcı katılım sağladı. 'ARMGD' koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir bölümünü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmayı planlıyor. Peki, firma ne zaman borsada işleme açılacak? İşte, Armada Gıda BIST işlem tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:45
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        Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin halka arz sonuçları duyuruldu. 'ARMGD' kodu ile borsada işlem görecek olan şirketin halka arzına 400 binden fazla yatırımcı yoğun ilgi gösterdi. Halka arz kapsamında toplamda 45 milyon 830 bin lot yatırımcılara dağıtıldı. Peki, Armada Gıda Ticaret ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, detaylar...

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        ARMADA GIDA TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıttı. Kişi başına 3040 TL değerinde 76 lot düştü. Firmanın halka arzına 436 bin 25 kişi katıldı.

        3

        ARMADA GIDA TİCARET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firma, 3 Ocak 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

        4

        ARMADA GIDA TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

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        ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma, 25-26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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        ARMADA GIDA TİCARET FON KULLANIMI

        Yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması.

        Yüzde 45-50 İşletme sermayesi

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