Armand Lauriente için Fenerbahçe itirafı!
Transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'nin gündemine Sassuolo forması giyen Armand Lauriente de gelirken, Fransız kanat oyuncusu hakkında İtalyan kulübünden flaş bir açıklama geldi.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Armand Lauriente için kulübü Sassuolo'dan flaş bir açıklama geldi.
İtalyan kulübünün CEO'su Giovanni Carnevali, Fransız kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile görüşme yaptıklarını söyledi.
Sky Sports'a konuşan Carnevali, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Lauriente başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var" dedi.
İtalyan futbol adamı, Bir rakam söyleyebilir miyiz, bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 milyon euro olabilir. Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim." ifadelerini kullandı.
Serie B'ye düşmeleri sebebiyle oyuncuları tutmakta zorlanabileceklerini söyleyen Carnevali, "Önümüzdeki yıl Serie B'de olacağımızın ve bunun sonuçları olacağının farkında olmalıyız. Ayrıca bu oyuncularla küme düştüğümüzü ve bu oyuncularla geri dönmek istediğimizi de söylemeliyiz. Ancak bu oyuncuların motivasyonlarını da düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir transfer olacaksa, bu doğru değerde olmalıdır." diye konuştu.
ARMAND LAURIENTE KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 4 Aralık 1998 (25)
Doğum yeri: Fransa / Gonesse
Uyruk: Fransa
Boy: 1,71 m
Mevki: Sol kanat
Yan mevki: Sağ kanat
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 10 milyon €
Transfer geçmişi: Rennes, Orleans, Lorient, Sassuolo
Performans: (23/24) 40 maç 5 gol, 6 asist, 3.078 dakika