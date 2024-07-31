Armand Lauriente için Fenerbahçe itirafı!

Sky Sports'a konuşan Carnevali, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Lauriente başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var" dedi.