Arsenal: 2 - Bayer Leverkusen: 0 | MAÇ SONUCU
İngiliz devi Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Arsenal'e turu getiren golleri 36'da Eberechi Eze ile 63. dakikada Declan Rice attı. Bayer Leverkusen ise organizasyona veda etti.
Giriş: 18.03.2026 - 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcisi Arsenal ile Alman ekibi Bayer Leverkusen, karşı karşıya geldi.
Son 16 turunun ilk maçında 1-1 berabere kalan Arsenal, Emirates'ta ev sahipliği yaptığı rövanşı 2-0'lık skorla kazanarak çeyrek final biletini aldı.
Arsenal'e çeyrek finali getiren golleri 36'da Eberechi Eze ile 63. dakikada Declan Rice kaydetti.
Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ise Devler Ligi'nden elendi.
