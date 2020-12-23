Arsenal´de Arteta tartışmaları sürüyor

Ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Arsenal'da İspanyol teknik adamın geleceği merakla bekleniyor. Ligdeki kötü gidişine sona veremeyen kırmızı-beyazlılar, Lig Kupası´nda da çeyrek finalde Manchester City´e sahasında 4-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

LİGDEKİ SON GALİBİYETİNİ KASIM AYINDA ALDI

Arteta ve öğrencileri, Premier Lig´deki son galibiyetini Kasım ayının başında aldı. Deplasmanda Manchester United´ı 1-0 ile geçen Ada ekibi, sonrasında oynadığı 7 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Arsenal, düşme hattının da sadece 4 puan üzerinde bulunuyor. Bunun yanında hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta sadece 12 gol atabildi. Arsenal bu performansıyla, ligde en az gol atan 4´üncü takım konumunda bulunuyor.

MESUT ÖZİL´İ KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Arsenal´in kötü gidişinin ardından İspanyol teknik adamın kadro tercihleri de eleştiri oklarının hedefinde. Mesut Özil´i kadro dışı bırakan Arteta, bu kararı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Arsenal´in efsanevi futbolcularından Ljungberg, takımın Mesut Özil´in yaratıcılığından faydalanması gerektiğini belirtti. İsveçli eski futbolcu, Arsenal´de rakip savunmaların kilidini açmakta Mesut Özil´den yetenekli oyuncu sayısının fazla olmamasına dikkat çekmişti.