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        Haberler Gündem Çevre Artuklu Belediyesi aracına suçüstü | Son dakika haberleri

        Artuklu Belediyesi'nin kaçak çöp dökümüne suçüstü

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafriyat alanına kaçak çöp döken Artuklu Belediyesi aracını suçüstü yakaladı. Ekipler, "Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:47
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        Artuklu Belediyesi aracına suçüstü
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığının ortak çalışmaları kapsamında, il genelinde kaçak çöp ve hafriyat dökümü ile hurda ve atık toplama faaliyetlerine yönelik denetimlerin sürdürüyor.

        Denetimler kapsamında, Artuklu Belediyesi'ne ait çöp toplama traktörünün, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkmen Deresi'ndeki hafriyat alanına kaçak çöp döktüğü tespit edildi.

        Olay yerinde suçüstü yakalanan Artuklu Belediyesi'ne ait traktör ve sürücüsü hakkında tutanak tutularak "Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

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