        Haberler Gündem Güncel Asansördekileri kurtarırken düşüp öldü! | Son dakika haberleri

        Asansördekileri kurtarırken düşüp öldü!

        Batman'da 14 katlı apartmanın 6'ncı katındaki asansörde mahsur kalanları kurtarmak isteyen Ziya Baltaş, boşluğa düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Batman'da 14 katlı apartmanın 6’ncı katında, asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişiyi kurtarmak isteyen Ziya Baltaş (67), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Belde Mahallesi Lotus Park Sitesi’ndeki 14 katlı C Blok Apartmanı'nda meydana geldi.

        Apartmanın 6’ncı katında asansörde 1'i çocuk 2 kişi mahsur kaldı. Durumu fark edip yardıma koşan binada yaşayanlardan Ziya Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip boşluğa düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baltaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
