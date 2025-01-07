ASELSAN ile SSB arasında 139,2 milyon dolarlık sözleşme
Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 139,2 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığını duyurdu.
Giriş: 07.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:59
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139,2 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.
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