        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Asensio, Rizespor maçında kadroda olmayabilir

        Asensio, Rizespor maçında kadroda olmayabilir

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmada İspanyol futbolcu Marco Asensino'nun forma giymesi beklenmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Asensio, Rizespor maçında kadroda olmayabilir!

        Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

        ASENSIO’NUN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

        Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun tedavisi devam ediyor.

        Tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

        Ana Haber Bülteni - 14 Nisan 2026 (İsrail-Lübnan ABD'de Anlaşabilecek Mi?)

        Tarım savaştan nasıl etkileniyor? İsrail-Lübnan ABD'de anlaşabilecek mi? Lübnanlılar müzakerelere ne diyor? Tahran 2. tur müzakereye ne diyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!