SON DAKİKA!

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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı. Komisyon son kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı.

RAKAM BEKLENİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ EN AZ 2.578 TL TALEP EDİYOR

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapılmıştı.

Bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmayacağını bildirmişti. TİSK, rakam telaffuz etmedi ancak Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek bulduğunu kaydetti. TİSK asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi taleplerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini vermişti. Erdoğan “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti.

TÜİK'TEN KRİTİK RAKAM

Üçüncü toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

2019 yılı asgari ücret Brüt 2558,4 SGK primi (İşçi) 358,18 İşsizlik sigortası primi (İşçi) 25,58 Asgari Geçim İndirimi 191,88 Gelir Vergisi 134,32 Damga Vergisi 19,42 Kesintiler toplamı 537,5 Net Asgari Ücret 2020,9

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İşverene maliyeti Asgari Ücret 2558,4 SGK primi (İşveren) 396,55 İşsizlik sigortası primi (İşveren) 51,17 İŞVERENE MALİYETİ 3006,12