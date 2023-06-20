2023 yılı asgari ücret ara zammı yüzde 34 zam ile 11 bin 402 liraya yükseldi. Söz konusu açıklama sonrası, genel sağlık sigortası primlerinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine asgari ücret düzeyinde zamlanması bekleniyor. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda yeni GSS prim tutarına dair beklentileri derledik!