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Asgari ücret zammı ile GSS ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı...

2023 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gün itibariyle gerçekleştirdiği 3. toplantı sonrası vatandaşlar; Asgari ücret zammı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutuarı ne kadar ve kaç TL oldu sorusunun yanıtını armaya başladı...

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  • Asgari ücret zammı ile GSS ne kadar ve kaç TL oldu? Temmuz 2023 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı ne kadar zamlandı?

    2023 yılı asgari ücret ara zammı yüzde 34 zam ile 11 bin 402 liraya yükseldi. Söz konusu açıklama sonrası, genel sağlık sigortası primlerinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine asgari ücret düzeyinde zamlanması bekleniyor. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda yeni GSS prim tutarına dair beklentileri derledik!
  • Asgari ücret zammı ile GSS ne kadar ve kaç TL oldu? Temmuz 2023 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı ne kadar zamlandı?

    GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) 2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri asgari ücret zammı oranında artış yaşanacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılamaktadır. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor.
  • Asgari ücret zammı ile GSS ne kadar ve kaç TL oldu? Temmuz 2023 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı ne kadar zamlandı?

    2023 yılındaki Temmuz ayı asgari ücret ara zammının belli olmasının ardından GSS prim tutarı da açıklanmak üzere. Güncel GSS prim tutarı is 332,5 TL durumunda.

    Yüzde 34'lük asgari ücret zammı sonrası 402 TL olması bekleniyor.
  • Asgari ücret zammı ile GSS ne kadar ve kaç TL oldu? Temmuz 2023 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı ne kadar zamlandı?

    GSS NEDİR?

    Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

    Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın sağlanır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti.
  • Asgari ücret zammı ile GSS ne kadar ve kaç TL oldu? Temmuz 2023 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı ne kadar zamlandı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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