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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrete zam gelecek mi? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete ikinci (ara) bir zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

        Asgari ücrete dair son gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Temmuz ayına girmeye kısa bir süre kala, bu sene de asgari ücrete ikinci bir zammın yapılma ihtimali merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte, asgari ücrete dair yaşanan tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:50
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        Asgari ücret gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere iki kere zam yapılan asgari ücrete bu sene de ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın araştırdığı asgari ücret ara zammı hakkında arka arkaya gelişmeler yaşandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam var mı? İşte, detaylar...

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        CHP'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ!

        CHP kaynakları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinde, asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi gündeme getirildi.

        CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete Temmuz'da ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.

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        TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

        Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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        ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ BİR ZAM VAR MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK

        Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

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        "YIL SONUNDA AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK!"

        Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas 1 Mayıs tarihli canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zamma ilişkin konuştu. Barlas, "Önümüzdeki 7 ayda enflasyon durmayacak devam edecek. Göreceli bir düşüş yıllıkta olacak ama aylık artış devam edecek. Aylık artışlar devam ettiğinde şunu göreceğiz; enflasyon her ay yüzde iki bile artsa bugün basit bir hesapla asgari ücret yüzde 20'ler mertebesinde eriyecek.

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        "ASGARİ ÜCRETE ZAM OLMAZSA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"

        Yani yıl sonuna gelindiğinde asgari ücrete ara zam olmazsa açlık sınırının altında bir maaşa maruz kalacak. Hem de bu aydan itibaren çünkü 17 binin üzerine yüzde 20 daha koyduğun zaman ben kabaca söyleyeyim bu açlık sınırı 20-21 bin lira arasında gelir.

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        Bu durumda asgari ücret zam almazsa açlık sınırının altında kalmış olur. Bu enflasyon yaratacak bahanesine de sığınılmadan Temmuz'da makul bir şekilde ücretlerde bir artış yapılmasını umut ediyorum. İşveren kesiminin elini vicdanına koyup Temmuz ayına gelindiğinde bunun farkında olmalı. Böyle erken bir karar çalışanları mağdur eder. 1 Mayıs'ta da biz işverenlerden bunu talep etmiş olalım." ifadelerini kullandı.

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