        Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 için ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapacak

        2026 asgari ücretini belirleyecek komisyon, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 18:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:31
        Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00’te, Bakanlık binasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

        Süreçle ilgili olarak son Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşuyor ve yeni asgari ücreti belirlemek üzere yıl sonunda bir araya geliyor. Belirlenecek rakam, 2026 yılı boyunca geçerli olacak

