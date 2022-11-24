Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu!

7. DÜŞÜK GÜÇ MODUNU KULLANIN

Ekranınız ne kadar uzun süre uyanık kalırsa, telefonunuz o kadar fazla ısı üretir ve o kadar fazla pil gücü kaybedersiniz. Telefonunuzu düşük güç modunda kullandığınızda hem ısınmasını engellerseniz hem de pil gücünü korursunuz.

Düşük Güç Modunu etkinleştirerek ekranınızın uyanık durumda kaldığı süreyi azaltabilirsiniz .