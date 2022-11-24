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Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu!

Cep telefonlarıyla neredeyse uzaya çıkacak teknolojiye sahibiz ama yine de bir problemi aşamıyoruz; telefonların ısınması! Bazen telefonu kullanırken elinizde bir alev topu varmış gibi hissediyorsanız bu tüyolar işinize yarayacak!

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  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    1. TÜM UYGULAMALARI KAPATIN

    İşlemcinin iş yükünün hafifletilmesi, aşırı ısınmasını ve pili çok hızlı bitirmesini önler. Bu nedenle, tüm uygulamaları kapatmak, yaptığınız ilk şey olmalıdır. 
  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    2. TELEFONU YENİDEN BAŞLATIN

    Arka planda birçok uygulama açıksa daha pratik bir çözüme yönelebilirsiniz. Bunun yerine telefonunuzu yeniden başlatın ve cihaza kendini toplaması için izin verin.
  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    3. ŞARJ CİHAZINIZ ORİJİNAL OLSUN

    Telefon markası dışında bir şarj cihazı kullanmak ucuz olsa da zararlıdır. Şarj cihazı telefona aşırı yükleniyor olabilir. Orijinal bir şarj cihazı kullanmak pahalı olsa da uzun vadede yapılacak en iyi seçimdir. 
  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    4. UÇAK MODUNU KULLANIN

    Sürekli internete bağlı olmak, yaşadığınız aşırı ısınma sorununun kaynağı olabilir. Durum buysa, uçak modunu açmak bunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. 
  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    5. TELEFON İŞLETİM SİSTEMİNİ GÜNCELLEYİN

    Telefonunuzu eski sürüm kullanmak, işletim sistemini zorlamaya başlar. Bu yüzden işletim sisteminin son sürüm olduğuna emin olun. 

    Sürüm güncellemesi Iphone ve androidlerde değişiklik gösteriyor. Iphone telefonlara aynı anda güncelleme gelirken, android sistemlerde güncelleme telefon modeline göre değişebiliyor.
  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    6. OTOMATİK PARLAKLIĞI AÇIN

    Parlaklığınız çok yüksek olması; pilinizin bitmesine ve telefonunuzun ısınmasına neden olabilir. Telefonunuz parlaklığı ortama göre ayarladığında bu telefonunuza oldukça yardımcı olacaktır. 
  • Aşırı ısınan bir telefonu soğutmanın 7 yolu! Çok ısınan bir telefon nasıl soğutulur?

    7. DÜŞÜK GÜÇ MODUNU KULLANIN

    Ekranınız ne kadar uzun süre uyanık kalırsa, telefonunuz o kadar fazla ısı üretir ve o kadar fazla pil gücü kaybedersiniz. Telefonunuzu düşük güç modunda kullandığınızda hem ısınmasını engellerseniz hem de pil gücünü korursunuz.

    Düşük Güç Modunu etkinleştirerek ekranınızın uyanık durumda kaldığı süreyi azaltabilirsiniz . 

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