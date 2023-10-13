Aşk acısını unutturacak serotonin salgılayan yiyecekler
Serotonin hormonu mutluluk hormonu olarak da bilinir. Ruh haline etki eden serotonin aynı zamanda yaraların iyileşme sürecini de hızlandırır. İşte içerisinde serotonin bulunan yiyecekler.
TAM TAHILLI GIDALAR
Tam tahıllar yüksek lif, B vitamini ve magnezyum içeriği sayesinde serotonin seviyesinin arttırılmasında önemli rol oynar.
TAVUK VE HİNDİ ETİ
Tavuk ve hindi eti içerisinde triptofan aminoasiti bulunur bu asit serotonin hormonunu uyarır.
KIRMIZI ET
Kırmızı et içerisinde yine triptofan aminoasiti bulunur bu asit serotonin hormonunu uyarır.
DOMATES
Domatesin içerisindeki bileşikler serotonin hormununu arttırır.
AVOKADO
Avokado içerisindeki bileşikler serotonin hormunun salgılanmasına yardımcı olur.
ÇİKOLATA
Çikolatanın serotonin içerdiği ve endorfin üretimini arttırdığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
KURUYEMİŞ
Fındık,badem,ceviz gibi kuruyemişler birçok sağlık sorununu engeller ve içerisindeki triptofan bileşikler serotonin salgılanmasına yardımcı olur.
MUZ
Potasyum kaynağı olan muz triptofan açısından oldukça yüksektir.
SOMON
Somon balığının protein ve omega-3 yağ asisi açısından zengin olması iyi bir triptofan kaynağı haline gelmesini sağlar.