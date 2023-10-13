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        Haberler Sağlık Aşk acısını unutturan serotonin salgılatan yiyecekler

        Aşk acısını unutturacak serotonin salgılayan yiyecekler

        Serotonin hormonu mutluluk hormonu olarak da bilinir. Ruh haline etki eden serotonin aynı zamanda yaraların iyileşme sürecini de hızlandırır. İşte içerisinde serotonin bulunan yiyecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:30
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        TAM TAHILLI GIDALAR

        Tam tahıllar yüksek lif, B vitamini ve magnezyum içeriği sayesinde serotonin seviyesinin arttırılmasında önemli rol oynar.

        2

        TAVUK VE HİNDİ ETİ

        Tavuk ve hindi eti içerisinde triptofan aminoasiti bulunur bu asit serotonin hormonunu uyarır.

        3

        KIRMIZI ET

        Kırmızı et içerisinde yine triptofan aminoasiti bulunur bu asit serotonin hormonunu uyarır.

        4

        DOMATES

        Domatesin içerisindeki bileşikler serotonin hormununu arttırır.

        5

        AVOKADO

        Avokado içerisindeki bileşikler serotonin hormunun salgılanmasına yardımcı olur.

        6

        ÇİKOLATA

        Çikolatanın serotonin içerdiği ve endorfin üretimini arttırdığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

        7

        KURUYEMİŞ

        Fındık,badem,ceviz gibi kuruyemişler birçok sağlık sorununu engeller ve içerisindeki triptofan bileşikler serotonin salgılanmasına yardımcı olur.

        8

        MUZ

        Potasyum kaynağı olan muz triptofan açısından oldukça yüksektir.

        9

        SOMON

        Somon balığının protein ve omega-3 yağ asisi açısından zengin olması iyi bir triptofan kaynağı haline gelmesini sağlar.

        10

        PATATES

        Patatesin içerisindeki karbonhidrat triptofan seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Triptofan yükselince vücuttaki ruh hali iyileşir ve kayfı düzeyinde azalma görülür.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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