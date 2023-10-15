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GÖRÜLEBİLECEK TEHLİKELİ HAYVANLAR

ATEŞ SEMENDERİ

Ateş semenderi, sırtındaki sarı ve bazen portakal sarısı lekeler ile hemen fark edilir. Ender olarak görülen bu canlı genellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Daha önce Erzincan, Bitlis, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde görüldü.

Ateş semenderleri zehirli hayvanlardır. Zehirlesi öldürmese bile cildi tahriş edebilir, başağrısı ve karın ağrısı gibi semptomları ortaya çıkarabilir.