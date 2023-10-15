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        Haberler Yaşam Türkiye'de yaşayan ancak karşılaşmak istemeyeceğiniz hayvanlar türleri!

        Türkiye'de yaşayan ve rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar

        Türkiye'nin sınırları içerisinde yaşayan ancak denk gelmesi oldukça zor olan birçok hayvan türü var. Özellikle bazı hayvan türlerine rastlamayı çoğu insan istemez. İşte Türkiye'de görülebilecek sıra dışı hayvan türleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:44
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        1

        GÖRÜLEBİLECEK TEHLİKELİ HAYVANLAR

        ATEŞ SEMENDERİ

        Ateş semenderi, sırtındaki sarı ve bazen portakal sarısı lekeler ile hemen fark edilir. Ender olarak görülen bu canlı genellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Daha önce Erzincan, Bitlis, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde görüldü.

        Ateş semenderleri zehirli hayvanlardır. Zehirlesi öldürmese bile cildi tahriş edebilir, başağrısı ve karın ağrısı gibi semptomları ortaya çıkarabilir.

        2

        SAKALLI AKBABA

        Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden birisidir. Issız bölgelerde yaşamayı tercih eden sakallı akbabalar, ölen hayvanların leşlerini yiyerek hastalıkların yayılmasını önler. Yırtıcı türündeki sakallı akbabalar kuş aleminin en vahşi türlerindendir.

        3

        ŞAH KARTAL

        Türkiye'de İç Anadolu ve Ege bölgesinde görülen şah kartallar, bilinen en yırtıcı kartal türlerindendir. Besin kaynakları tavşan, yer sincabı ve küçük memelilerdir.

        4

        BOYNUZLU ENGEREK

        Diğer yılan türlerini bile yiyebilen boynuzlu engerek yılanları, oldukça zehirlidir. Üzerlerine basılmadıkça insanları rahatsız etmez ve ısırmazlar.

        5

        OKLU KİRPİ

        Oklu kirpilerin sırtında bulunan dikenler, yaraladığında iltihaplanmaya ve derin yaraların açılmasına neden olur.

        6

        ÇİYAN

        Oldukça hızlı hareket eden çiyanların büyük türleri zehirlidir. Genellikler etçil beslenen çiyanlar tehdit altında hissettiklerinde ısırabilirler.

        7

        VAŞAK

        Güçlü bir yırtıcı olan vaşaklar genellikle kar tavşanı, kemirciler, ördek, yer kuşları, balık ve geyik gibi hayvanlarla beslenir.

        8

        KARAKULAK

        Soyları tehlike altında olan karakulaklar, Türkiye'de Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya dışında birçok bölgede görülebilir. Ancak son zamanlarda yalnızca Toroslar'da görüldükleri söyleniyor.

        9

        ANDIK (ÇİZGİLİ SIRTLAN)

        Sırtlanlar karşıdaki avını korkutmak için tüylerini havaya diker. Büyük hayvanları avlayamazlar ve genellikle leş ile beslenirler. Bunun yanı sıra kemiricileri, kuşları, kertenkeleleri, keçi, koyun ya da köpekleri avlayabilirler. İnsanlardan korkarlar ancak zor duruma düştüklerinde saldırabilirler.

        10

        SARIKIZ (CAMEL SPİDER)

        Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülen sarıkız örümceği, sıcak ve kuru arazilerde yaşar. Genellikle geceleri ortaya çıkan sarıkız oldukça saldırgandır. Güçlü çene yapısı ile et parçısını bile koparabilir. Yetişkin bir sarıkızın boyu bir insan eli kadardır. Ayrıca oldukça yukarı zıplayabilirler. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturur ve tedavi edilmezse et parçası erimeye başlar.

        11

        AKDENİZ FOKU

        Akdeniz sahillerinde görülen foklar, insanların ulaşamadığı yerlerde yaşamayı tercih eder. Öte yandan foklar nehir veya kıyı ağızlarına da uğrayabilir. Tehdit altında hissettiklerinde saldırabilirler.

        12

        GÖRÜLEBİLECEK ZARARSIZ HAYVAN TÜRLERİ

        KUYRUKSÜRENGİLLER

        35 farklı türü bulunan kuyruksürengillerden yalnızca "Firavunfaresi" Türkiye'de görülür.

        13

        ANGORA TAVŞANI

        Diğer adıyla Ankara tavşanı olarak bilinen bu tür Ankara ilinden Dünya'ya yayılmıştır. 1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvanlardan birisi olmuşlardır.

        14

        KELAYNAK

        Kelaynak kuşları kuş gribi salgınından sonra literatürde yer almıştır. Dünyada sadece Türkiye ve Fas'ta görülürler. Nesli tehlike altında olan kelaynaklar koruma altına alınmıştır.

        15

        ANADOLU KÖRFARESİ

        Kanserojen maddelere maruz kalsalar bile etkilenmezler. Körfarelerin aslında gözleri vardır ancak üstü kalın bir deri ile kaplıdır. Evrimsel süreçte toprak altı ortama adapte olabilmek için gözlerini yitiren bu canlılar ışığı ve karanlığı ayırt edebilirler.

        16

        ANADOLU YABAN KOYUNU

        Anadolu'nun ortasındaki bozkırlarda binlerce yıldır yaşayan koyun türünün nesli tükenme tehlikesi altındadır.

        17

        ÇÖL VARANI

        Kertenkele ve pullu sürüngenler sınıfında yer alan hayvan türüdür. Ülkemizde en büyük Çöl Varanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Zehirli, saldırgan ve yırtıcı canlılar değildir.

        18

        SU SAMURU

        Ülkemizde su samurlarının, Antalya, Manavgat, Serik ve Alanya Karpuz Çay'ı, Finike-Kumluca yöresindeki Alakır Çay'ı çevresinde, Trakya bölgesinde, Abant, Çoruh nehri ve yan yollarında, Dicle nehri havzasına bağlı Çatak çayında, Kırıkkale'ye bağlı Hasandede Beldesinde, Rize Çamlıhemşin ve Pazar ilçeleri içinde yer alan Hemşin ve Fırtına derelerinde yaşadığı bilinir.

        19

        UZUN BALİNA

        Türkiye'de Akdeniz kıyılarında görülebilen uzun balinalar genellikle deniz kirliliğinde dolayı kıyıda ölü bir şekilde görülür. Nesli tehlike altında olan uzun balinaların üzerinde çok sayıda dış parazit gibi bakteriler bulunuyor.

        20

        UZUN KULAKLI ÇÖL KİRPİSİ

        Uzunlukları 12-25 cm arasında değişen uzun kulaklı çöl kirpileri, ülkemizde Güneydoğu Anadolu (Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır) ve Iğdır bölgesinde görülür.

        21

        AĞAÇ YEDİUYURU

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde gösterilen ağaç yediuyuruları nadir görülen hayvanlardır. İsimlerine ağaç yediuyuru denmesinin nedeni de hayvanın yılın 7 ayını uykuda geçirmesinden kaynaklanır. Ayrıca uyku esnasında genellikle yedili gruplar halinde uyurlar.

        22

        BASIK BURUNLU YARASA

        Nalburunlu yarasa olarak da bilinen basık burunlu yarasalar, dünyada bazı bölgelerde gıda olarak veya ilaç olarak kullanılır. Ülkemizde genellikle Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür.

        23

        AĞAÇ YEDİUYURU

        24

        PORSUK

        25

        PEÇELİ BAYKUŞ

        26

        YEŞİL ARIKUŞU

        27

        BIYIKLI BAŞTANKARA

        28

        ARAP TAVŞANI

        29

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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