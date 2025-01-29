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        Haberler Bilgi Yaşam ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Askerlik yerleri belli oluyor! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasına göre, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Pazartesi günü ilan edilecek. Bu noktada Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptıran adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Peki, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 08:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:03
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        Askerlik yerleri için beklenen gün geldi çattı. 2025 celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklama doğrultusunda, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Pazartesi bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. Vatani görevini yerine getirmek isteyen asker adaylar seçim ve sınıflandırma sonuçları için MSB’den gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

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        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

        Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

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        ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

        Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 06 Şubat 2025

        Er (2’nci Grup) - 06 Mart 2025

        Er (3’üncü Grup) - 03 Nisan 2025

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        SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

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        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

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