Ankara barajlarının genel durumu gündemdeki yerini koruyor. Kış ayları boyunca başkentte etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükselişini sürdüyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda “11 Mart 2026 Ankara aktif doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...