        ASKİ 11 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının aktif doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi?

        ASKİ 11 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının aktif doluluk oranı yüzde kaç?

        Ankara barajlarındaki son durum Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara'ya su sağlayan 11 barajın verileri, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından her gün güncel olarak paylaşılıyor. Peki, 11 Mart 2026 Çarşamba günü Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 09:44
        Ankara barajlarının genel durumu gündemdeki yerini koruyor. Kış ayları boyunca başkentte etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükselişini sürdüyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda “11 Mart 2026 Ankara aktif doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...

        ASKİ 11 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 11 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,37 olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,91 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 47,52

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,14

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 43,71

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 48,64

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,55

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 33,15

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        Uludere Barajı: yüzde 36,445

