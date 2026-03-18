Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç? Ankara barajlarının son durumu

        ASKİ 18 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?

        Ankara barajlarının güncel verileri araştırılıyor. Başkente içme suyu sağlayan 10 barajın son durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) web sitesi üzerinden her gün yayınlanıyor. Ankara'nın barajlarından olan Kargalı ve Kesikköprü barajlarının su seviyesi yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Peki, ASKİ 18 Mart 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara barajlarına dair son veriler gündeme geliyor. Ankara’nın su kaynakları olan 10 barajın verileri, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılıyor. Kış aylarında başkentte etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltiyor. ASKİ verileri ile Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajlarının güncel durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “18 Mart 2026 Çarşamba Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte detaylar haberimizde...

        2

        ASKİ 18 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 18 Mart 2026 verilerine göre, Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,36 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,90 seviyesinde kaydedildi.

        3

        ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 47,09

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,17

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 45,23

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 50,17

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,97

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 30,65

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...
        Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...