ASKİ 18 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?
Ankara barajlarının güncel verileri araştırılıyor. Başkente içme suyu sağlayan 10 barajın son durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) web sitesi üzerinden her gün yayınlanıyor. Ankara'nın barajlarından olan Kargalı ve Kesikköprü barajlarının su seviyesi yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Peki, ASKİ 18 Mart 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...
ASKİ 18 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 18 Mart 2026 verilerine göre, Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,36 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,90 seviyesinde kaydedildi.
ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Akyar Barajı: yüzde 47,09
Çamlıdere Barajı: yüzde 23,17
Çubuk 2 Barajı: yüzde 45,23
Eğrekkaya Barajı: yüzde 50,17
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,97
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 30,65
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20