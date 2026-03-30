        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 30 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç oldu? Ankara barajlarında son durum

        ASKİ 30 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?

        Ankara barajlarındaki son durum, Ankaralı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kış ayları boyunca başkentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Ankara barajlarının su seviyesi belli oldu. Peki, 30 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 10:03 Güncelleme:
        1

        Ankara barajlarının güncel durumu merak ediliyor. Başkentte soğuk ve yağışlı geçen kış aylarıyla birlikte barajların su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verileri ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu doğrultuda “30 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        ASKİ 30 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 30 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 31,59 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 23,63 olarak kaydedildi.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 55,28

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 26,88

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 52,11

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 60,27

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 43,20

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 29,42

        Peçenek Barajı: Yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20

