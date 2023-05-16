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Aslan hafta içi kükrüyor!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, bu sezon hafta içi oynadığı maçlarda oldukça başarılı sonuçlara imza attı. Sarı-kırmızılılar, 12 kez hafta içi maçına çıkarken, bunların 11'inden galibiyetle ayrıldı.

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  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray'ın bu sezon hafta içi maçlarında sergilediği performansla dikkat çekti.
  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Ligde bu sezon 12 kez hafta içi maçı oynayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılıp 33 puan topladı.
  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    SADECE KONYASPOR'A YENİLDİ

    Hafta içi maçlarında sadece 1 kez yenilen Okan Buruk'un öğrencileri, 17 Mart Cuma günü konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    G.SARAY'IN HAFTA İÇİ KARNESİ:

    19 Ağustos Cuma

    Ümraniyespor (D): 1-0

    5 Eylül Pazartesi

    Gaziantep FK: 2-1

    16 Eylül Cuma

    Konyaspor: 2-1

    28 Ekim Cuma

    Faith Karagümrük (D): 2-0

    29 Aralık Perşembe

    Sivasspor (D): 2-1

    4 Ocak Çarşamba

    Ankaragücü: 2-1

    13 Ocak Cuma

    Hatayspor: 4-0

    1 Şubat Çarşamba

    Ümraniyespor: 3-2

    17 Mart Cuma

    Konyaspor (D): 1-2

    14 Nisan Cuma

    Kayserispor: 6-0

    18 Nisan Salı

    Alanyaspor (D): 4-1

    8 Mayıs Pazartesi

    Başakşehir: 1-0
  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    HAFTA SONU 18 MAÇTA 11 GALİBİYET

    Galatasaray, hafta içine oranla hafta sonu (cumartesi-pazar) oynadığı maçlarda ise aynı başarıyı sağlayamadı.
  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bu sezon 18 kez hafta sonu maçına çıkan Aslan, bu karşılaşmaların 11'ini kazanırken, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik aldı.
  • Aslan hafta içi kükrüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılar söz konusu 18 maçta 37 puan toplayıp, 17 puan kaybetti. 

     

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