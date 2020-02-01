Fotoğraflar ve videoların yayılmasından sonra Bekiroğlu, takipçilerinin gelen mesajlardan dolayı Instagram yorumlarını kapatmıştı.
Bekiroğlu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram üzerinden şu açıklamayı yaptı:
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