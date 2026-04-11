Aslı Bekiroğlu, sağlık durumu hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamış ve 8 Nisan'da yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

"OPERASYONLARDAN SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKABİLDİM"

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; günlerdir hastanede tedavi gören oyuncu, doktorlarından aldığı izinle Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Bekiroğlu, "Hastaneden izin alıp, damar yolumla çıktım. Şu an mutluyum, operasyonlardan sonra ilk defa dışarı çıkabildim. Her şey iyi gidiyor, yaklaşık 10 gündür hastanedeyim" dedi.

Hastanede geçirdiği süreci ve yaptığı duygusal paylaşımları değerlendiren oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyorum. Köpeklerimi çok özledim. Sadece bir saatlik izin alabildim; hastaneye dönünce antibiyotik tedavim devam edecek. Minimum pazartesi gününe kadar hastanedeyim" açıklamasını yaptı.

"DAVAMIZ SÜRÜYOR"

Bekiroğlu, ilk ameliyatındaki hata nedeniyle diğer hastaneye dava açıp açmayacağı yönündeki soruları ise yanıtsız bırakmadı. Oyuncu, hukuki sürecin başladığını belirterek, "Davamız sürüyor" ifadelerini kullandı.