        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Bekiroğlu, sağlık durumu hakkında konuştu - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu, sağlık durumu hakkında konuştu

        Geçtiğimiz günlerde yedinci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, tedavi gördüğü hastaneden izin alarak Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Oyuncu, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

        Giriş: 11.04.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Sağlık durumu hakkında konuştu

        Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamış ve 8 Nisan'da yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

        "OPERASYONLARDAN SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKABİLDİM"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; günlerdir hastanede tedavi gören oyuncu, doktorlarından aldığı izinle Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Bekiroğlu, "Hastaneden izin alıp, damar yolumla çıktım. Şu an mutluyum, operasyonlardan sonra ilk defa dışarı çıkabildim. Her şey iyi gidiyor, yaklaşık 10 gündür hastanedeyim" dedi.

        Hastanede geçirdiği süreci ve yaptığı duygusal paylaşımları değerlendiren oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyorum. Köpeklerimi çok özledim. Sadece bir saatlik izin alabildim; hastaneye dönünce antibiyotik tedavim devam edecek. Minimum pazartesi gününe kadar hastanedeyim" açıklamasını yaptı.

        "DAVAMIZ SÜRÜYOR"

        Bekiroğlu, ilk ameliyatındaki hata nedeniyle diğer hastaneye dava açıp açmayacağı yönündeki soruları ise yanıtsız bırakmadı. Oyuncu, hukuki sürecin başladığını belirterek, "Davamız sürüyor" ifadelerini kullandı.

        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı. Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü TSİ 03.07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. (AA)

        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
