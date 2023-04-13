Aslı Enver'den Berkin Gökbudak'a: İyi ki doğdun sevgilim

"NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"



Öte yandan yaklaşık 7 aylık hamile olan oyuncu, geçtiğimiz ay bebeğini Türkiye'de doğuracağını söylemişti. Aslı Enver, "Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullanmıştı.