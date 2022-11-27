Aslı Enver: Geçmişte abartılı davranmışım

"KENDİMİ DAHA İYİ TANIYORUM"

İlk kez anne olmaya hazırlanan Aslı Enver, samimi açıklamalarda bulundu. Instyle Dergisi'ne konuşan Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.