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Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver, hamilelik süreciyle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda. Süreç gayet güzel gidiyor" açıklamasında bulundu

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  • Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi - Magazin haberleri

    Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022'de evlenmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.
  • Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi - Magazin haberleri

    "HAMİLELİK GÜZEL GİDİYOR"

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ilk kez anne olmaya hazırlanan Aslı Enver, Mehmet Günsur ile başrolünü paylaştığı 'Arayış'ın özel gecesine katıldı.
    Heyecanı gün geçtikçe artan Enver, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    Hamilelik süreciyle ilgili konuşan Aslı Enver, "Her şey yolunda. Süreç gayet güzel gidiyor" dedi.
  • Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi - Magazin haberleri

    "HERKES TECRÜBELERİNİ BİRBİRİNE AKTARIYOR"

    Yer aldığı projedeki rol arkadaşı Mehmet Günsur'un da 2006'da evlendiği eşi Katerina Mongio ile birlikteliğinden iki tane çocuğu dünyaya gelmişti.

    Aslı Enver, gazetecilerin, "Bu süreç için Mehmet Bey'den de destek alıyor musunuz? Tecrübesi size katkı sağlıyor mu?" sorusuna, "Tabii ki. Herkes bir şekilde tecrübelerini birbirine aktarıyor" yanıtını verdi.
  • Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi - Magazin haberleri

    "NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"

    Öte yandan oyuncu, daha önce bebeğini Türkiye'de doğuracağını söylemişti. Aslı Enver, "Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullanmıştı.
  • Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

    Aslı Enver, ayrıca evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" demişti.

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