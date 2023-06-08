Aslı Enver: Hamilelik gayet iyi

"HERKES TECRÜBELERİNİ BİRBİRİNE AKTARIYOR"



Yer aldığı projedeki rol arkadaşı Mehmet Günsur'un da 2006'da evlendiği eşi Katerina Mongio ile birlikteliğinden iki tane çocuğu dünyaya gelmişti.



Aslı Enver, gazetecilerin, "Bu süreç için Mehmet Bey'den de destek alıyor musunuz? Tecrübesi size katkı sağlıyor mu?" sorusuna, "Tabii ki. Herkes bir şekilde tecrübelerini birbirine aktarıyor" yanıtını verdi.