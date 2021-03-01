STALK MU?

Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu farkeden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.