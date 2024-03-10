Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi - Magazin haberleri

        Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi

        Berkin Gökbudak ile kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Aslı Enver, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 17:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

        2

        KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

        Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. 38 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, doğumdan aylar sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

        3

        Sosyal medya hesabından kızı Elay'ın yüzünün göründüğü fotoğrafları yayımladı.

        4

        "EV YAPIMI MUTLULUK"

        Aslı Enver, fotoğraflarına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düştü.

        5

        Kızının fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aslı Enver'e; Hatice Şendil, Özge Borak, Serkan Altunorak, Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim, Özge Özpirinçci, Nur Fettahoğlu, Ceren Mora, Pelin Öztekin, Gupse Özay ve Bensu Soral gibi ünlü isimler yorum yaptı.

        #aslı enver
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor