Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
Berkin Gökbudak ile kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Aslı Enver, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.
KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. 38 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, doğumdan aylar sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.
Sosyal medya hesabından kızı Elay'ın yüzünün göründüğü fotoğrafları yayımladı.
"EV YAPIMI MUTLULUK"
Aslı Enver, fotoğraflarına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düştü.
Kızının fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aslı Enver'e; Hatice Şendil, Özge Borak, Serkan Altunorak, Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim, Özge Özpirinçci, Nur Fettahoğlu, Ceren Mora, Pelin Öztekin, Gupse Özay ve Bensu Soral gibi ünlü isimler yorum yaptı.