Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu
Aslıhan Karalar, İngiltere'deki üniversitede İşletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamladı
Giriş: 19.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:54
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İngiltere'nin başlenti Londra'daki Kings College'den mezun olan 2017 Best Model of The World birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, diplomasını aldı.
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Aslıhan Karalar, İngiltere'deki üniversitede İşletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini yüksek dereceyle mezun olarak tamamladı.