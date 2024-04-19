Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu - Magazin haberleri

        Aslıhan Karalar üniversiteden mezun oldu

        Aslıhan Karalar, İngiltere'deki üniversitede İşletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        İngiltere'nin başlenti Londra'daki Kings College'den mezun olan  2017 Best Model of The World birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, diplomasını aldı. 

        3

        Aslıhan Karalar, İngiltere'deki üniversitede İşletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini yüksek dereceyle mezun olarak tamamladı.

        4

        24 yaşındaki oyuncu, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

        #Aslıhan Karalar
        #üniversite
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!