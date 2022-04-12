Aspir yağının faydaları 0:00 / 0:00

Aspir yağı içeriğindeki vitaminler kilo verme, saç ve cilt bakımı üzerindeki olumlu etkileri nedeni ile özellikle günümüzde kozmetik sektörünün dikkatini çekmiştir. Yaz aylarında yetiştirilen aspir bitkisinden elde edilen bu bitki halk arasında yalancı safran olarak da adlandırılmaktadır. Sağlığa olan faydaları nedeni ile aspir yağı ne işe yarar? sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Aspir yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirildiği için kişilerin bu sağlıklı doğal yağ hakkında merakı her geçen gün artmaktadır. İşte aspir yağı hakkında merak edilenler.

Aspir Yağı Faydaları

Solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Boğmaca, astım ve öksürük gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.

Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Vücuda enerji vererek direnç katar.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşmasını önler.

E vitamini içeriği yüksektir. Bu yüzden saç ve cilt salığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Antioksidan özelliği bulunur. Bu da cildi gençleştirmeye yardımcı olur.

Kepek sorununu azaltır.

Metabolizmanın daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler.

Aspir Yağı Zararları

Eğer alerjen bir yapıya sahipseniz aspir yağı kullanmadan önce doktora başvurmalısınız. Bunun dışında Aspir yağının fazla tüketimi sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Fazla tüketildiğinde kusma, midede bulantı, ishal ve tansiyonun düşmesi gibi durumlar meydana gelebilir. Bu sebeple kişiler aspir yağının günlük tüketiminde 1 tatlı kaşığını aşmamalıdır.

Aspir Yağı Zayıflatır Mı?

Aspir yağı metabolizmayı düzenlerken sindirim sisteminin da daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden zayıflama döneminde kişiler için destekleyici bir doğal yağdır. Eğer kişiler aspir yağını zayıflamak için tüketecek ise günde 1 tatlı kaşığı olarak şekilde salata içerisine eklenebilir. Bunun yanı sıra sirkeli su içerisine de 1 tatlı kaşığı aspir yağını ekleyerek tüketebilirsiniz.

Aspir Yağı Cilde Faydaları

Aspir yağı cilt sağlığı için oldukça faydalı bir yağdır. İçeriğindeki E vitamini ve antioksidan özelliği cildin iyileşmesi ve gençleşmesi için katkı sağlar. E vitamini özelliği ile cildin nemini kazanmasını sağlayan aspir yağı, cildi iyileştirerek pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Siyah noktaları azaltır, gözenekleri küçültür. Antioksidan etkisi ile yaşlanmanın etkilerini ve belirtilerini azaltır.

Aspir Yağı Nasıl Kullanılır?

Aspir yağı ihtiyaca göre iki farklı şekilde kullanılabilir. Bunlardan biri direkt olarak cilde sürülmesidir. Bir pamuk yardımı ile kusurlu bölgeye aspir yağı sürülebilir. Bunun yanı sıra aspir yağı içerek tüketime de uygundur. Eğer kişiler aspir yağını içmek isterlerse günde 1 tatlı kaşığı yağı 1 bardak soğuk su içerisine ekleyerek tüketebilir.

Aspir Yağ Saç İçin Faydalı Mı?

Oleik asit saç derisi için oldukça faydalı bir asittir. Aspir yağının da içeriğinde bu asit miktarı olduğu için saça fayda sağlandığı bilinmektedir. Aspir yağı saç için kullanıldığında saç derisini besler ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra saçın daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur.