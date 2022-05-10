Kayserispor Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkye Kupası yarı final maçına sahne olacak Kayserispor Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI YAYIN
TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius
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