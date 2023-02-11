"Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'daki bazı tarihi cami ve yapılar da zarar gördü.