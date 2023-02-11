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"Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı

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AA
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'daki bazı tarihi cami ve yapılar da zarar gördü.
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi, depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı. 
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    Avlusunda Hz. İsa'nın üç elçisinin mezarı bulunması nedeniyle Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasında yer alan tarihi camiden geriye sadece moloz yığınının kaldığı görüldü.
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    Kentin önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami de tamamen yıkıldı. 
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı.
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı da yerle bir oldu.
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

    Tarihi Hatay Büyükşehir Belediye binasının da hasar gördüğü depremde, Hatay El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi'nin tarihi binasının ön cephesi yıkıldı.
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri
  • "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı - deprem haberleri

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