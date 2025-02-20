Aston Villa: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool, Aston Villa ile deplasmanda karşılaştı. Villa Park'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Liverpool'un ilk golünü 29. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Aston Villa'ya beraberliği getiren gol ise 38. dakikada Youri Tielemans'tan geldi. 45+3. dakikada ise Aston Villa'da Ollie Watkins, takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Liverpoollu Trent Alexander-Arnold, golünü attı ve skor yeniden eşitlendi. Arnold'ın golünde asisti, ilk golün sahibi Salah yaptı.

Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayan mücadele, 2-2 berabere bitti.

Öte yandan 69. dakikada Liverpoollu Darwin Nunez'in boş kaleye kaçırdığı gol dikkat çekti.

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Dominik Szoboszlai, ceza sahası içinde pasını verdi ve Nunez'i boş kale ile karşı karşıya bıraktı. Nunez, istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

PREMİER LİG'DE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 61 puana yükseldi ve 1 maç eksiği olan en yakın rakibi Arsenal ile puan farkını 8'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Aston Villa ise 39 puana ulaştı ve 9. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. Aston Villa ise Chelsea'yi ağırlayacak.