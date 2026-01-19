Aston Villa, Tammy Abraham'ı canlı izledi
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham'la ilgilenen Aston Villa yetkilileri, siyah-beyazlıların Kayserispor'la oynadığı maçı statta takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Zecorner Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham ilk 11'de başlarken, İngiliz yıldızla ilgilenen Aston Villa yetkilileri mücadeleyi stadyumdan takip etti.
