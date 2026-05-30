Astsubay, kazada şehit oldu

Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

AA'da yer alan habere göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷
— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 30, 2026

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı paylaşımda, "Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.