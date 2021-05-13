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Asus oyunseverler için ROG serisine iki yeni model ekledi

Asus oyunseverlere özel serisi ROG ailesine katılan yeni ürünlerini ABD ve Tayvan ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de tanıttı. Online gerçekleşen etkinlikte, Intel Core 11th Gen H ile güçlendirilen ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarlar sahneye çıktı.

Asus ROG serisine iki yeni model ekledi - Haberler
HABERTURK.COM

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Asus, oyuncular için özel olarak tasarladığı, çok yönlü oyun dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers) serisinin yeni üyelerini tanıttı.

ABD ve Tayvan ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Intel Core 11th Gen H serisi işlemcilerle güçlendirilen iki yeni dizüstü bilgisayar; ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 ile interaktif bir oyun deneyimi sunuldu.

ROG Zephyrus S17

İnce gövdesi ile dikkat çeken ROG Zephyrus S17, kapağı açıldığında otomatik olarak yukarı doğru kalkan, optik ve mekanik klavyeli bir dizüstü oyun bilgisayarı. Anlık performans artışıyla 90W'a kadar güç kullanabilen 11. Nesil Intel Core i9-11900H CPU ve Dynamic Boost ile 140W'a ulaşan NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU sunan Zephyrus S17, ROG akıllı soğutma teknolojileriyle destekleniyor. Yenilikçi AAS Plus soğutma sistemi, klavyeyi 5° açıyla kaldırarak, yeni Arc Flow fanlarının soğuk havayı dizüstü bilgisayara sessizce çekmesini sağlayan geniş havalandırma deliklerine sahip.

17 inçlik ROG Zephyrus S17, daha yüksek kare hızları için Gelişmiş Optimus ve G-SYNC özellikli bir WQHD ekran veya daha fazla ayrıntı ve Adaptive-Sync içeren 4K ekran seçeneği de barındırıyor. Altı hoparlörlü ses sistemi bulunan dizüstü bilgisayar, üç sürücülü HyperDrive Ultimate SSD RAID dizisi içeren depolama seçenekleriyle oyunseverlere sunuluyor.

ROG Zephyrus M16

Asus’un tanıttığı diğer oyun dizüstü bilgisayar modeli olan ROG Zephyrus M16, 16 inç ekran yüksek WQHD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync sunuyor. 16:10 en boy oranıyla gelen bilgisayarda, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünde PANTONE onaylı renkler ve Dolby Vision desteği de bulunuyor.

19.9 mm inceliğinde ve 1.9 kg ağırlığındaki ROG Zephyrus M16, Dolby Atmos teknolojisi ile geliştirilmiş ikili woofer'lara sahip altı hoparlörlü sistem, 3D mikrofon dizisi ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldıran iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özelliği de barındırıyor.

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