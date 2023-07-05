Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye almıştı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirlenmişti.

Asya Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edilmişti. Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade, bu şartı yerine getirmedi. Alizade, bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Asya Alizade'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.