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Asya Alizade yeniden gözaltına alındı

Kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle iki ay önce gözaltına alınan Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, bugün yine gözaltına alındı

Asya Alizade yeniden gözaltına alındı - Magazin haberleri
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DHA

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye almıştı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirlenmişti.

Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Asya Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Asya Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edilmişti. Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade, bu şartı yerine getirmedi. Alizade, bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Asya Alizade'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.

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