Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata Demirer alışverişte

Ünlü oyuncu Ata Demirer, bir arkadaşıyla alışveriş turu yaparken görüntülendi. Demirer verdiği kilolar ile dikkat çekti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Son olarak "Bursa Bülbülü" filmi ile izleyicisiyle buluşan Ata Demirer, yakın bir dostuyla birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde 22 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, son görüntüsüyle dikkatleri çekti. Alışverişin ardından yakın arkadaşıyla yemek yiyen Ata Demirer, daha sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Demirer, hem sanat hayatı özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    Ata Demirer, yeni filmi 'Bursa Bülbül'ü hakkında şunları aktarmıştı: Aslında şarkıcı olmaya niyetim vardı. Babam teyp getirmişti Kıbrıs'tan. Dönemin şarkılarına eşlik etmeye başlamıştım. Küçük Emrah da meşhur olmuştu, 'onun gibi meşhur olacağım' dedim.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    15 - 16 yaşlarında düğünlerde org çalmaya başladım. 'Bursa Bülbül'ündeki hikâye, şarkıcı olmak isteyen küçük Ata'nın hikâyesi. Hikâyeyi kurgulayarak benden 20 - 25 büyük birinin hikâyesine çevirdim. Filmdeki ailenin babası gerçekte de vardı. Şeraffettin hocam müzisyen... Beni konservatuara o hazırladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nü kazanamadım ama Temel Bilimler Bölümü'nü kazandım.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    KOMEDYENLİK HİKÂYESİ

    Bir süre sonra komedyenliğe merak salan Ata Demirer, "Üç sene sonra komedyenlik hissi geldi. Hikâyeler biriktirmiştim. Arkadaşlarım sahne alıyordu Bakırköy'de. Onlar da 'bizden önce okulda anlattıklarını 5 - 10 dakika anlat' dediler. Güldürdüm seyircileri. 'Benim bu işi yapmam lazım' dedim. 1998'de Leman Kültür'e kabul edildim. Cem Yılmaz tabi yeni çıkmış, Leman Kültür'ün önüne insanları yığılmıştı, stand-up yapmak için. 23 Şubat 1998 gecesiydi. 5 - 10 dakikalık fırsat verdiler ama 50 dakika sürdü" demişti.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    "GÜLSE'YE MAIL ATTIM, BİRKAÇ AY SONRA 'AVRUPA YAKASI' İÇİN TEKLİF GELDİ"

    Bir döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası' hakkında da konuşan Ata Demirer, diziye katılma hikâyesinden de bahsetti. Demirer, "O zamanlar televizyonda Gülse Birsel 'g.a.g'ı yapıyordu, ben de Korsan TV'yi. Birbirimizi izliyormuşuz. Mail attım Gülse'ye. 'Sizi çok beğeniyorum, tebrik ederim' diye. O da teşekkür etti. Aradan 3 - 5 ay geçti Sinan Çetin aradı. "Gülse Birsel bir şey yazdı, seni düşünüyor gel bir konuşalım" dedi. Benim o kibarlığım, jest böyle bir karşılık buldu. 'Avrupa Yakası' hikâyemiz böyle başladı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    "22 KİLO VERDİM"

    Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

    Ata Demirer, Cem Yılmaz'ın 'Bursa Bülbülü' setine baklava gönderdiğini de söyledi. Demirer "Cem sete baklava yolladı. İkimizin ortak bir özelliği var sevmediğimiz argumanı kullanmıyoruz; o yüzden sevgisine eminim. Eyvah Eyvah çekersek Cem'e teklif götüreceğim" demişti.
  • Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

    "DÖNEM FİLMİ YAPMAK ZORMUŞ"

    'Bursa Bülbül'ü ilgili sözlerini sürdüren Ata Demirer, şunları aktardı: 1986'nın Mudanya'sını çektik. Dönem filmi yapmak çok zormuş, yıprandık. Plato kurduk, boş bir fabrika kiraladık. 1986 Bursa'sını yansıtmaya çalıştık. Çok yenetekli insanlarla çalıştık.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.